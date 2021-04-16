Культура

Работы студентов и преподавателей псковского колледжа искусств представили на «Олимпиаде художеств»

Творческие работы студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова представили на российском конкурсе «Олимпиада художеств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Конкурс проводился в рамках российской выставки «Территория творчества», посвященной «Году чистой воды» в Ленинградской области.

В 2021 году обладателем диплома II степени в номинации «Традиции в декоративно-прикладном искусстве» стала студентка 2 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Ольга Зинина, представившая на суд профессионального жюри народный костюм.

«Работы преподавателей и студентов колледжа уже третий раз принимают участие в этом конкурсе и завоевывают заслуженные награды», - отметили в учебном заведении.

Российская выставка «Территория творчества» проводится при поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области в 17 раз. В 2021 году на выставке представили более 300 работ, выполненных студентами и преподавателями художественных отделений среднего и высшего профессионального образования.