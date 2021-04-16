Культура

Псковичей приглашают на программу «Борис Скобельцын – имя Пскова»

Псковичей приглашают на программу «Борис Скобельцын – имя Пскова», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, реставратора, фотохудожника, почетного гражданина Пскова, участника Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Торжественное открытие выставки фотографии Бориса Скобельцына «Псков земной и Псков небесный» состоится в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) 23 апреля в 17.00. Выставка будет дополнена презентацией «Из рода Скобельцыных». Вниманию посетителей также представят художественные альбомы, на страницах которых древний Псков предстает таким, каким его увидел Борис Скобельцын.

В программе примет участие дочь реставратора Надежда Скобельцына, которая собирается подарить библиотеке на улице Конной 35 фоторабот отца в авторской печати. Вечер памяти Бориса Скобельцына в библиотеке также обещали посетить и другие гости, которые поделятся с собравшимися своими воспоминаниями о том, как прославленный псковский реставратор восстанавливал памятники старины.

Всем желающим подарят открытку — страницу из фотолетописи Бориса Скобельцына.