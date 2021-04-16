Культура

Археологический семинар проходит в Пскове

66-е заседание археологического семинара имени академика В. В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли» проходит в областном центре 20 - 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Организаторами семинара являются комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, Институт археологии РАН, АНО «Псковский археологический центр», ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области».

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции доступ на семинар для всех желающих невозможен. Прямая трансляция докладов доступна на YouTube-канале «Археологический центр Псковской области».