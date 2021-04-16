Культура

Выставку о человеке как мере пространства откроют в Михайловском к 60-летию Георгия Василевича

Завтра, 21 апреля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале в мемориальной усадьбе поэта («Льняной амбар»), откроют выставку к 60-летию директора Пушкинского Заповедника, Георгия Василевича, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Новая экспозиция включает в себя без малого 70 художественных снимков. Большая часть их сделана в любимом Георгием Николаевичем «Михайловском», другие — в служебных командировках и частных путешествиях. Все эти работы объединяет поэтический взгляд на мир вокруг.

Георгий Василевич. Михайловское. Перед метелью

Выставку назвали «Каким увидел этот мир…». Георгий Василевич предваряет её небольшим стихотворением собственного сочинения, которое начинает признанием: «Дороги — это школа бытия. Они нас приучают к постоянству / внимания, где «я» уже не «я», но мыслимая мера для пространства», а завершает признанием любви к «простому» пушкинскому уголку.

Георгий Василевич. Сиена. Благовещенье

Напомним, что Георгий Василевич руководит Пушкинским Заповедником с марта 1994 года. Он - лауреат Государственной премии (2002) в области литературы и искусства за вклад в развитие музейного дела, лауреат Российской национальной премии в области архитектуры «Хрустальный Дедал» (2001) в номинации «Социальная миссия архитектуры», лауреат национальной премии «Хранители наследия», обладатель многих других наград, член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации.

Добавим также, что накануне, в день своего рождения Георгий Василевич получил множество искренних поздравлений от друзей, соратников, коллег, деятелей культуры и искусства — с признанием заслуг и наилучшими пожеланиями. Телеграммой поздравил директора «Михайловского» и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Планируется, что выставка художественных фотографий Георгия Василевича будет открыта для посетителей до 19 мая. Вход в «Льняной амбар» традиционно свободный.