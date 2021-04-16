Культура

Дед Мороз посетит Псковскую область 21 апреля

Дед Мороз из Великого Устюга посетит город Порхов Псковской области сегодня, 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Порховского района.

Фото: группа «Российский Дед Мороз» в социальной сети «ВКонтакте»

В рамках проекта «Большой Ганзейский путь Деда Мороза» российский Дед Мороз отправился в путешествие по городам Русской Ганзы, чтобы официально пригласить их на Ганзейские дни в Великий Устюг. «И это не чей-то "переодетый папа", а самый настоящий русский Дед Мороз», - подчеркнули в администрации.

Он планирует провести в Порхове два дня. Сегодня будет организована встреча в администрации района, где пройдут переговоры с местным самоуправлением об участии Порхова в XI Ганзейских днях в Великом Усюге. Затем Дед Мороз побывает на экскурсии в музее Ганзы, где проведет около часа. Потом обед, после которого он встретится с волонтерами Порховской модельной библиотеки. Далее его будет ждать экскурсия в Порховскую крепость, где снимут видеоролики о Порхове.