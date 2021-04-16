Культура

Псковичей приглашают к участию в дистанционном конкурсе военной песни

Жители Псковской области могут принять участие в ежегодном Международном открытом дистанционном конкурсе «Песни военных лет!», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Мероприятие пройдет в онлайн-режиме с 7 по 9 мая. Его основной целью является развитие и популяризация отечественной культуры, современного искусства и народного художественного творчества.

Принять участие в конкурсе приглашают одаренных детей, подростков, творческую молодежь и взрослых в возрасте от 3 лет. Конкурсантами могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества — авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, исполнительского.

Заявки необходимо направить до 7 мая 2021 года с пометкой «Конкурс «Песни военных лет!» на электронный адрес aragorn-studio@mail.ru.

Полная информация о конкурсе доступна на сайте.