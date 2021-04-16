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Культура

Основатель Пушкинского театрального фестиваля награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

21.04.2021 15:01|ПсковКомментариев: 0

Основатель и художественный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге», народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени - с формулировкой «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», с которым известный актер и режиссер, пушкинист и писатель Владимир Рецептер вот уже много лет связан самыми тесными творческими, деловыми и дружескими узами.

Соответствующий Указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На фото: Владимир Рецептер и его театр «Пушкинская школа» на премьере спектакля «Укрощение строптивой»,
которая состоялась в «Михайловском2 в 2019 году. (Источник - Пушкинский заповедник).

Отметим, что Владимир Рецептер стоял у истоков организации Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове и в музее-заповеднике «Михайловское» и под его бессменным руководством этот фестиваль с уникальной творческой лабораторией в своей программе проходил в регионе двадцать лет.

Сейчас Владимир Рецептер и выпестованные им актеры - театр «Пушкинская школа» - ежегодно приезжают в Пушкинский Заповедник с многодневными гастролями, которые собирают в Святогорье большое количество благодарной публики, прежде всего школьников, что трудно переоценить. Помимо этого, именно под эгидой Пушкинского театрального центра в музее-заповеднике вот уже несколько лет проходит театральный фестиваль «Михайловское» - для молодежных и работающих для подрастающего поколения коллективов.

Теги: #театр #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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