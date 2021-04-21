Культура

Клен Александра III и изборские мемориальные дубы: в «Михайловском» обсудят генофонд исторических деревьев

Научно-практическая конференция «О проблемах сохранения генофонда старовозрастных и мемориальных

деревьев исторических садов, парков, памятных мест» начала свою работу сегодня, 22 апреля, в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

В программе конференции — ряд пленарных заседаний в Научно-культурном центре музея-заповедника, а также несколько выездов в мемориальные усадьбы, где специалисты, принимающие участие в работе чтений, обсудят отдельные вопросы по уходу за парками Михайловского, Петровского и Тригорского.

Петерис Скайсткалнс. «Живущий в веках». Дуб в Михайловском (2010). Из фондов музея-заповедника

Среди участников представительного съезда — сотрудники различных, в том числе и «зеленых» служб крупнейших российских музеев: Русского музея (филиал «Летний сад, Михайловский сад и зеленые территории музея», сектор ландшафтной архитектуры), Эрмитажа, Государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Прибыли в «Михайловское» также преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, сотрудники Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук, Института экологического проектирования и изысканий, Ботанического сада МГУ и другие профильные специалисты.

«Среди "главных персонажей" их выступлений — зеленые "насельники" парков Пушкинского заповедника, вязы в усадьбе Менделеева "Боблово", клен Александра III и его потомки, "карамзинские" дубы, мемориальные дубы в окрестностях Изборска и многое другое», - рассказали в пресс-службе музея.

На пленарных заседаниях конференции прозвучит порядка 15 докладов и сообщений. Далее материалы чтений будут опубликованы в одном из сборников научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое музей выпускает с 1996 года, и которое на сегодняшний день насчитывает уже 82 выпуска.