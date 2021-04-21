Культура

Зоолог из Москвы станет гостем акции «Библионочь» в Пскове

Специальным гостем Всероссийской акции «Библионочь»-2021, которая пройдет в Псковской областной библиотеке 24 апреля, станет зоолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гомыранов (Москва). Обэтом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

В программе – две научно-популярные лекции, адресованные самому широкому кругу посетителей: в 17.00 «Мышка - ты космос!» и в 18.30 «Зверские космические технологии». Последняя посвящена «бионике», которая сегодня развивается по всему миру. В чем ее суть? Как и зачем человек «ворует» изобретения природы? Как животные и растения изменили МКС? И помогут ли «зверские» технологии поселиться на Марсе?

Участие в мероприятии только по предварительной записи. Записаться можно на сайте библиотеки