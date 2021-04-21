Культура

Новый номер краеведческого альманаха презентовали в Великих Луках

Презентация 8-го номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник» состоялась 22 апреля. Об этом сообщил директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской Думы и сопредседатель городского краеведческого общества Дмитрий Белюков в своем Instagram-аккаунте.

«36 авторов из Великих Лук, Пскова, Опочки, Невельского района, Санкт-Петербурга и Челябинска представили результаты своей исследовательской и творческой работы, - рассказал он. - Важно отметить, что 1️-й номер альманаха вышел ровно 10 лет назад, в 2011 году».

В настоящее время начинается подготовка 9-го номера альманаха.