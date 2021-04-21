Культура

Опубликована программа акции «Библионочь-2021» в Пскове

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2021» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Тема акции в этом году – «Книга – путь к звездам». Мероприятия будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в России уже в десятый раз. Гостей ждут творческие мастер-классы, художественные и книжные выставки, концерты, викторины, игры, презентации, квесты. «Приходите, будет много интересных идей и креативных задумок!» - заверяют в библиотеке.

Организаторами мероприятия выступают ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник».

Акция «Библионочь-2021» в Пскове пройдет по адресу: улица Профсоюзная, 2. Мероприятие планируют провести с 16.00 до 20.00.

Программа «Библионочь-2021»

16.00 - 17.00 - концерт лауреата всероссийских конкурсов, духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под руководством заслуженного работника культуры РФ Александра Петровича Роора. Зал, 1 этаж

16.30 - 17.20 - игра-викторина «Исследование космоса» (для изучающих английский язык) 5-7 классы. Смарт-зал, 1 этаж

17.00 - 19.00 - интерактивная площадка «К звездам на Библиоракете». Библиотечный дворик

17.00 - 20.00 - интерактивная площадка «Если быть - так быть лучшим!» от Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина. Фойе,1 этаж

17.00 - 20.00 - «Космическая мастерская». Выставочный зал «Аквариум»

17.00 - 20.00 - робототехнический аттракцион «Порули марсоходом». С помощью планшетов зрители смогут управлять роботом-манипулятором. Ведущий: Владимир Колпаков. Фойе,1 этаж

17.00 - 20.00 - выставка телескопов. Ведущий: Владимир Колпаков. Выставочный зал «Аквариум»

17.00 - 20.00 - квиз «Космическая одиссея» с обзором энциклопедических изданий из фонда библиотеки. Зал каталогов, 2 этаж

17.00 - 20.00 - выставка литературы «Величайшая греза человечества»; Просмотр кинохроники первого полета человека в космос; Викторина «Звездные ступени человечества». Региональный центр по работе с редкими и ценными документами, 3 этаж

17.00 - 20.00 - выставки от Народного музея космонавтики (город Пыталово) и Детского центра развития №41 (город Псков). Фойе, 3 этаж

17.00 - 18.00 - интерактивная программа «Мышка – ты космос!» Ведущий: Илья Гомыранов, зоолог, популяризатор науки, сотрудник Центра открытого образования Сколтеха и пресс-секретарь Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке». Синий зал, 3 этаж

17.30 - 20.00 - рассказ-презентация «Маша и Сережа о космических первопроходцах». Ведущие: Маша Польская и робот Сережа. Смарт-зал, 1 этаж

17. 30 - 18.30 - концерт флейтистов «Per aspera ad astra»/ «Через тернии к звездам». Актовый зал, 1 этаж

18.00 - 19.00 - интеллектуальная игра «Космос». Региональный зал президентской библиотеки, 2 этаж

18.30 - 19.30 - интерактивная программа «Зверские космические технологии». Ведущий: Илья Гомыранов, зоолог, популяризатор науки, сотрудник Центра открытого образования Сколтеха и пресс-секретарь Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке». Синий зал, 3 этаж

Предварительная запись на мероприятие обязательна. Ее можно пройти по ссылке.