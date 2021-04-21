Культура

«Сюда хочется приехать еще раз»: известный модельер посетил Псков, чтобы услышать гусли Ольги Алексеевой

Концерт ансамбля русской музыки «Псков», состоявшийся вчера в Большом концертном зале Псковской филармонии, привлек внимание многих зрителей, неравнодушных к народным традициям. Специально чтобы послушать выступление псковских музыкантов и известной исполнительницы на гуслях Ольги Алексеевой в Псков приехал Раф Сардаров - знаменитый модельер, стилист, дизайнер, член Творческого союза художников России, Международной Федерации Художников и Международной Ассоциации союза дизайнеров.

В ожидании выступления он поделился с нами своими впечатлениями от города, русской музыки и рассказал о творческих планах, в которых важную роль играет и наша землячка.

Раф Сардаров и модель София. Фото: https://www.instagram.com/raf_sardarov_jewelry/?hl=ru

- Вы впервые в Пскове? Успели посмотреть город?

- Да, впервые. Впечатление очень приятное. Сюда хочется приехать еще раз, потому что очень мало чего увидели. Очень красивые церкви, красивые башни, красивое слияние рек... Правда, сейчас на многих участках идет ремонт, но, наверное, к началу туристического сезона все будет классно. Я надеюсь, что приеду сюда еще летом, чтобы порадоваться вместе со всеми тем красотам, которые здесь есть.

Больше всего понравилось место, где реки сливаются - там очень красивая панорама и веет древностью. Не очень видно современный город, и поэтому есть ощущение, как будто ты перенесся на какое-то время назад.

- Можно говорить о том, что Псков вдохновит вас на какие-то творческие идеи?

- Думаю, да. У меня сейчас идет работа над большим проектом, который называется «Русское фэнтези». Мы хотим сделать выставочную коллекцию: костюмы, предметы интерьера, аксессуары, которые выполнены с большим участием русского декора - плетения, вязание, вышивки. Мы приглашаем людей, которые умеют этим заниматься, к себе в проект, потому что костюмы будут современные, свежие, но с элементами чего-то русского в одежде.

Мне приходилось в последние годы очень много ездить, в том числе по восточным странам. В Китае, Турции, Казахстане - на всех фешн-уиках ты видишь, как люди носят свою одежду, свои ткани - с большим удовольствием. А у нас забыли все это, стесняются одеть элементы с русским сарафаном или с косовороткой. Меня обвинить в «квасном» патриотизме сложно: у меня папа перс, мама наполовину русская, наполовину украинка, но меня эти вопросы очень заботят. Я считаю, что мы должны все-таки вернуться к корням, как бы это пафосно не звучало. Все издеваются над «скрепами», а я считаю, что люди, у которых нет скреп со своей землей, со своим народом, со своей историей, вообще уважения не стоят.

- Как вы познакомились с Ольгой Алексеевой?

- Мы познакомились с Олей через известного московского фотографа Людмилу Кузьменко, которая работает со многими звездами. Мы сейчас делаем с ней «Русское фэнтези» и пытаемся через фотографию, через костюмы и новые образы привлечь внимание к нашему проекту. И случилась такая оказия: человек, который должен был заниматься образом Ольги, заболел, и меня попросили помочь. Я с удовольствием съездил, поработал. Тем более человек красивый, интересный, русский, широкий - с Олей очень интересно работать. Вот так - несколько случайностей, как это часто бывает в жизни, и мы встретились здесь, в замечательном городе Пскове.

- Вы работали над концертным костюмом Ольги?

- Пока еще нет. Костюмы, в которых она выступит, не мои, над ними работала художник Тамара Агевмина, будут только мои украшения. Но я мечтаю, чтобы она в нашем проекте заняла определенное место. Помимо Царевны-Лебеди, Марьи-искусницы, Бабы Яги и других персонажей русских сказок в трансформации в современных образах у нас будет такая женщина, которая обобщает всех тех, кто находится в фокусе внимания любых литературных произведений. Это Белая Ворона. Опираясь на тренды, тенденции, все равно мы отличаем людей, которые не похожи на других. И они, как правило, идут в авангарде, за ними тянется в результате потом народ. Они вне предрассудков и мнений, высоко несут свой крест. Им за это здорово перепадает, но тем не менее на них все опираются. Белая Ворона - это и Леонардо да Винчи, и Шанель, и все остальные, кто придумал нечто новое. Этот образ, с моей точки зрения, очень коррелируется с Ольгой, высокой, статной, красивой женщиной. Мы будем, наверное, делать этот образ, этот костюм на нее.

Фото: пресс-служба Псковской областной филармонии

- Ольга выступит в качестве модели?

- Да.

- Ваше присутствие на ее сольном концерте - тоже часть вдохновения для проекта?

- Конечно. Для меня давно уже изначально важен не костюм, прическа или макияж как таковые - мне надо понимать, что человек делает, что он хочет, куда он рвется, куда его зовут его внутренние метания - это должно все совпадать. Потому что если образ изнутри не наполнен ничем, выходят модели, как ряженые: в глазах ничего, пустота полная. Нет, у нас должны выходить люди, наполненные внутренней идеей.

- Как вы относитесь к русской народной музыке? Чем она вас привлекает?

- Тем, что она, во-первых, не похожа ни на какую другую. Она самобытна, удивительна, она так хорошо передает то, что нам дарит природа! В звуках русской музыки, в частности, в гуслях, я вижу перекаты волн по полю, вижу, как шумят деревья, как бежит ручеек, для меня это очень зрительные образы. По-моему, они должны в каждом русском сердце отзываться. Мы можем сколько угодно быть задурманенными современными моментами, но стоит зазвучать народным песням - сразу русская ширь идет. Мы не должны забывать об этом, надо почаще бывать на таких концертах, общаться с такими людьми. Я думаю, что это очень важное дело. И то, что в Пскове такие традиции чтятся и очень много таких коллективов, не может не радовать.

В Москве, кстати, когда у Ольги концерты, собирается большое количество людей - все в восхищении, потому что на самом деле люди устали от всего того барахла, которое несется у нас с экранов и по радио. И когда люди слышат живой звук, а это не фонограмма, они получают удовольствие и как будто просыпаются.

Фото: пресс-служба Псковской областной филармонии

- Впереди лето - какие тренды будут модными в наступающем сезоне?

- У всех есть свой вкус и свои представления о том, что такое хорошо. Но почему тогда все плохо одеты? Потому что они слушают на уши навязшую рекламу о том, как нам одеваться. Тренд, тенденция - для тех, кто сам не может решить. Изысканная одежда - это та, которую изыскивали. Ее искали у хороших мастеров, искали красивую ткань, сочетания, вышивку. В результате создавали образ - только для одной женщины. Поэтому все были разные, на всех портретах русских мы видим удивительных красавиц в потрясающих костюмах. Представьте себе, допустим, все женщины сегодня ориентированы на то, что в моде желтый цвет - и в зале соберутся все в желтом?

Раньше быть похожим, одинаковым с кем-то считалось зазорным, это было показателем того, что ты не имеешь своего вкуса и своего видения. Сейчас одеваться как подружка, только чуть-чуть дороже, - это тенденция. Я против этого, я за изысканность.

- Ежегодно в Пскове проводится фестиваль «Этно-Мода-Псков», в рамках которого наши модельеры представляют свои коллекции, пытаются выйти на международный уровень. Что бы вы пожелали начинающим авторам?

- Я хотел бы таким ребятам пожелать, чтобы они не останавливались, прежде всего. Потому что очень много всегда нареканий: все говорят - «Кому это надо?», «Зачем это делать?»

Выражать себя в том, что тебя по-настоящему волнует, - это очень большое счастье. И за него надо бороться. Счастье никогда не дается дешево. Когда люди говорят: я бросила все и начала печатать принты на маечках, деньги зарабатывать. Все, конечно, надо, и про финансы надо думать, но своей мечте изменять нельзя. Поэтому если есть желание делать этномоду, экзотическую моду с элементами русского народного костюма или какого-то другого, - это надо развивать. Мне кажется, за этим будущее. Люди сейчас настолько уже, по-моему, дошли до самого дна по единообразию, похожести - все в кедах, все в трениках, каких-то шапочках вязаных, что мне кажется, через какое-то время пойдет обратный отсчет. Знаете, как маятник качается? И они будут востребованы.

Так что пусть не останавливаются. Я с удовольствием приеду посмотреть на то, что они делают, если меня пригласят, и поучаствую в этом - не вопрос!

Беседовала Елена Никитина