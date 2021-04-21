Культура

В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына

Выставка «Псков земной и Псков небесный», посвященная 100-летию со дня рождения архитектора, реставратора, фотохудожника, почетного гражданина Пскова, участника Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына, открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Для этой выставки дочь Бориса Скобельцына Надежда подарила библиотеке на Конной несколько его фоторабот в авторской печати.

Библиотекари, со своей стороны, подготовили к юбилею Бориса Скобельцына и ко всемирному дню книги выставку «За оборону Пскова. В мирное время», на которой представлены изданные при жизни юбиляра и после альбомы с его фотографиями спасенных реставраторами псковских и новгородских памятников архитектуры.

Собравшимся на открытие выставки также была представлена программа «Борис Скобельцын – имя Пскова», которая началась с видеопрезентации «Из рода Скобельцыных» о дворянских корнях именитого псковского реставратора.

Его дочь Надежда вдобавок рассказала, что в Лужском районе Ленинградской области сохранился основанный ее прапрапрапрадедом храм, который в 21 веке был восстановлен на деньги местных жителей по проекту псковского архитектора Андрея Лебедева.

Кроме того, она напомнила, что ее отец приехал в Псков в 1955 году, чтобы работать в основанной Юрием Спегальским «Реставрационной мастерской», а когда спустя много лет прославленная псковская реставрационная школа начала разваливаться из-за недофинансирования, даже вышел в знак протеста из партии, в которую он вступил еще в годы Великой Отечественной войны.

Надежда рассказала псковичам, что музей истории псковской реставрации, о необходимости которого говорил еще Спегальский, так до сих пор и не создан. Ранее директор Псково-Изборского музея Александр Голышев, когда он был руководителем областного комитета по культуре, сказал, что создавать такой музей нецелесообразно. Поэтому она поблагодарила библиотеку на Конной за то, что сохранившиеся у потомков Скобельцына материалы востребованы хотя бы библиотекарями.

При этом собравшиеся едва смогли припомнить все отреставрированные Борисом Скобельцыным памятники архитектуры и не решались комментировать некоторые факты его профессиональной биографии, оправдываясь недостатком информации. Например, они могли только предполагать, почему Борис Скобельцын в конце своей жизни перестал заниматься реставрацией и сосредоточился на том, чтобы запечатлеть для потомков разрушающиеся памятники псковской архитектуры. А заодно оставил нам замечательные фотопортреты своих великих современников – других выдающихся псковских реставраторов и музейщиков.

Многие памятные фотографии Бориса Скобельцына кажутся снимками с дрона, хотя никаких дронов в его времена, конечно же не было, заметила его дочь Надежда. Просто он очень любил фотографировать с вертолета, с водонапорной башни, с крыш зданий. Эта страсть Скобельцына остроумно обыграна в дружеском шарже на него, который хранится в библиотеке на Конной. Вот только никто из собравшихся не смог вспомнить или определить автора этой карикатуры.

Приглашенные на вечер памяти Скобельцына псковские архитекторы Галина Гофман и Людмила Савельева сказали, что Борис Степанович собственным примером повлиял на их судьбу. Например, Людмила Савельева увидела его впервые еще 11-летней школьницей, когда он приехал в имение Строгановых «Волышово». По ее словам, он произвел на нее тогда настолько неизгладимое впечатление как во всех отношениях гармоничный человек, красивый и внешне, и внутренне, что она тогда впервые захотела стать архитектором.

Краевед и бывший сотрудник Псковского музея-заповедника Татьяна Медникова заодно напомнила собравшимся, что Борис Скобельцын был одним из самых значительных фондообразователей и что благодаря ему и его ленинградским родственникам музей пополнялся раритетами. Она также рассказала, как на свое семидесятилетие он принес музейщикам бутылку шампанского и банку консервированных ананасов, что в начале 90-х годов было не только бунтарством, но и запредельной по тем временам роскошью.

Все участники вечера смогли взять себе на память открытки с фотографиями Бориса Скобельцына, которые представлены на выставке.

Выставка фотографий Бориса Скобельцына в читальном зале библиотеки на Конной будет работать до 3 июня.