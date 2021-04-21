Культура

От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного скульптора открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) открыли для посетителей фондовую выставку «Николай Предеин. Графика. Скульптура» — к 70-летию мастера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фрагмент экспозиции «Николай Предеин. Графика. Скульптура». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Экспозиция достаточно велика. В нее вошло 199 графических листов: работы из серий «Пушкин», «Николай Васильевич Гоголь», «Бродский», «Портреты русских писателей», «Писатели-сказочники», «Гоголиана», прочие, а также иллюстрации к Маленьким трагедиям А. С. Пушкина («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы»), к «Евгению Онегину», «Медному всаднику», «Борису Годунову», к стихотворению «Пророк» и к прозе поэта («Пиковая дама», «Капитанская дочка»).

Николай Предеин. Из иллюстраций к трагедии «Моцарт и Сальери». Из фондов «Михайловского».

Среди бронзовых скульптур, представленных на выставке — семь изображений Гоголя, посмертная маска Пушкина и «Кентавр». Последний летом 2013 года, в дни XLVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, стал своего символом (как образ, соединяющий горнее и дольнее) и скульптурой праздника в «Михайловском». Три позолоченные и три посеребренные наградные фигурки «Кентавра» работы Николая Предеина были вручены людям, чей вклад в организацию и проведение праздника в музее признали самым весомым. В их числе — писатель Валентин Курбатов, художник Игорь Шаймарданов, пианист Вадим Пальмов и Андрей Турчак, бывший на то время губернатором Псковской области. Тот же Кентавр, только четырех метров в высоту и выполненный из берёзы, был установлен на праздничной поляне близ Михайловского, и сфотографироваться рядом с ним могли все желающие.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Добавим, что Николай Предеин — давний друг и частый гость Пушкинского заповедника. Впервые он приехал сюда летом 2008 года, в преддверии 200-летия со дня рождения Н. В. Гоголя, с экспозицией из скульптурных и графических портретов своего любимого писателя. С тех пор работы Николая Предеина вошли в михайловскую коллекцию произведений современного искусства и часто представляют музей и, шире — отечественную графику и скульптуру XXI века в Псковской области, в России и за рубежом. Так, только в течение нескольких последних лет его работы можно было увидеть на выставках музея- заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах, в Пскове и Великих Луках, в Гатчине и Петергофе, Москве, Полоцке, Парме, Берлине и так далее.

Планируется, что выставка «Николай Предеин. Графика. Скульптура» в музее-заповеднике будет работать до 20 июля и ее смогут посетить жители и гости региона, в том числе и участники предстоящих Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Святогорье.