Культура

Объекты Псковского крома оснастят современными коммуникациями

Троицкий собор, Пороховые погреба, Дом причта и остальные объекты архитектурного ансамбля Псковского крома оснастят современными коммуникациями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области», проектируется модернизация всех сетей: электро-, газо- и водоснабжения, канализации.

«В Пскове в Кремле одна небольшая водоразборная колонка и локальная канализация, отсутствие необходимого объема газоснабжения, отопления, - отметил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко. - Для такого ансамбля это проблема. Это все нужно модернизировать, увеличивать мощности. Список объектов культурного наследия, заявленных в программе АНО "Возрождение", будет постоянно увеличиваться. В перспективе - работа по реставрации Мальского Спасо-Рождественского монастыря XV века, церкви Спаса Всемилостивого XVIII века в Волышово, церкви Святой Троицы Живоначальной начала XX века в Мелетово».

Он подчеркнул, что важен комплексный подход в реставрации и восстановлении памятников архитектуры. «Например, Псково-Печерский монастырь. Мы должны вести работы по восстановлению памятников и их вводить в эксплуатацию должным образом, чтобы они соответствовали современным нормам и правилам, которые сейчас требует законодательство. Это большой ансамбль с огромным количеством объектов. Без канализации, без нормального водоснабжения и электрификации. Нужно подвести необходимые мощности, необходимые коммуникации, сделать благоустройство», - сказал Денис Василенко.