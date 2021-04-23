Культура

Пройти по лабиринтам Владимира Набокова предлагают «Михайловское» и «Рождествено»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей интерактивную выставку «Шестнадцать лабиринтов Владимира Набокова». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, необычная экспозиция приехала в Святогорье из Ленинградской области, из музея-усадьбы «Рождествено».

В анфиладе выставочных залов первого этажа в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) развернуты стенды-задачи — приглашение включиться в игру, которую писатель считал сутью всякого творчества.

Так, «Интерактивная карта странствий Набокова» — это пазл, модная европейская игра времён набоковского детства. Здесь каждый посетитель музея получит возможность совместить границы Антитерры из «Ады» или северной страны Земблы из «Бледного пламени» с реальной географией набоковских путешествий и уловить истоки тех или иных литературных образов. На других стендах представлены увлечения писателя — бабочки, шахматы. Есть здесь и «скрэблы» — игра, в которой от двух до четырёх играющих соревнуются в образовании слов с использованием буквенных деревянных плиток на доске, разбитой на 225 квадратов, эдакая разновидность кроссвордов (напомним, что именно Набоков составил первый русский кроссворд для берлинской эмигрантской газеты «Руль»), и многое другое.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Чтобы ощутить вкус набоковской игры, можно попробовать себя в решении шести ярких задач, вплетённых в ткань его прозы или, например, нащупать смысловые нити, связующие шахматные и энтомологические образы. Следуя законам набоковской литературы, проницательный зритель будет непременно вознагражден результатом игры», — убеждены авторы экспозиции.

Планируется, что выставка из «Рождествено» будет гостить в Пушкиногорье до 30 ноября.