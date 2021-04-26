Культура

Юлия Пересильд провела для псковичей мастер-класс по исполнению военных песен

Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в мастер-классе известной актрисы Юлии Пересильд, сообщили Псковской Ленте новостей в колледже.

Наставник Псковской области проекта «Культура для школьников» Юлия Пересильд провела дистанционный мастер-класс в рамках акции «Летопись сердец».

Особое внимание участники мастер-класса уделили исполнению военных песен. Актриса рассказала студентам о своем подходе к выбору и разучиванию военных песен, отметила необходимость серьезного прочтения поэтического текста, глубокого проникновения в его содержание.

Юлия Пересильд предостерегла молодых вокалистов от стремления показать в песне свой голос, от увлечения мелизматикой и особой, якобы стильной, исполнительской манерой. Она подчеркнула, что главное – вслушиваться в каждое слово, прочувствовать настроение песни.