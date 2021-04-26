Культура

О «свычаях и обычаях» ямщицкого сословия расскажут в «Михайловском»

Новое музейное занятие подготовили специалисты Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Сорокаминутный «урок» называется «Ямщик сидит на облучке…». Его премьера назначена на 1 мая, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к роману «Евгений Онегин». Из фондов «Михайловского».

Ведущий нового музейного занятия расскажет своим слушателям о том, каковы были ямщики в пушкинское время, почему для обозначения представителей этой профессии было выбрано именно такое слово и так далее.

В «Михайловском» отметили, что ямщик всегда был «фигурой колоритной и значимой». Ни одно путешествие Пушкина не обходилось без участия возницы наемного экипажа, и поэт часто обращался к образу своего дорожного спутника как в стихах, так и в прозе. В «Словаре языка Пушкина» слово «ямщик» отмечено 60 раз, плюс еще единожды — определение «ямской» в значении «ямщицкий».

Напомним, что музейное занятие «Ямщик сидит на облучке…» в Пушкинском заповеднике включено в афишу предстоящей празднично-выходной декады. Проводить его будут ежедневно, вплоть до 10 мая, в 14.00 в помещении выставочного зала «Музейная почта» в деревне Бугрово. С учетом размеров помещения и правил, действующих на сегодня в связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой, один сеанс смогут посетить не более десяти человек.