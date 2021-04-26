Культура

Псковичей приглашают на выставки в Доме ремесел

Жителей Пскова и гостей города приглашают посетить выставки в Доме ремесел на улице Некрасова, 8 в майские праздники. Выставки будут открыты 1, 3, 8 мая с 15.00 до 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

«Вязание с Еленой Синюковой» - персональная выставка известной мастерицы насчитывает более 40 авторских моделей одежды. Пальто, пледы, джемпера, туники, кардиганы, блузоны, сарафан и платья выполнены в технике свободного вязания крючком (Freeform), дополненные аппликацией, вышивкой, декоративными элементами.

Выставка «Дочку в колыбельку, приданое в коробейку» представлена примерами традиционных костюмов уникальной народной вышивки, ручного ткачества, шитья жемчугом, золотыми нитями. Как отметили в центре, все изделия воссозданы благодаря активной экспедиционной деятельности мастеров фольклорно-этнографического клуба «Василиса» из города Пушкин.