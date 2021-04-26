Культура

«Михайловское» переходит на летний график работы

С 1 мая Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» переходит на летний график работы в режиме высокого туристического сезона, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Это означает, что музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», музей «Пушкинская деревня», а также «Центр творческих музейных программ» в Бугрово будут принимать посетителей ежедневно, с 10:00 до 18:00 (кассы при этом будут работать с 9:00 до 17:30), а по пятницам и субботам в период до 31 августа - до 20:00 (кассы - с 9:00 до 19:30).



Репродукция Владлимира Бачу. Усадьба «Михайловское» (2012). Из собрания музея-заповедника.

Санитарный день в мемориальных усадьбах - последний вторник каждого месяца.

Напомним, что на стартовавшую сегодня празднично-выходную декаду в музее разработали большую афишу. Для каждого посетителя, вне зависимости от его возраста, жизненного и литературного опыта, здесь найдется что-нибудь интересное: концерт старинного романса или военной песни, классические или интерактивные выставки, фольклорные рекреационно-познавательные программы, мастер-классы, etc.

Так, в экскурсионном бюро музея рассказали, что к ним уже поступило несколько заявок от туристов, едущих, по преимуществу, из Москвы и Санкт-Петербурга: гости региона намерены индивидуально и группами поучаствовать в пасхальном фольклорном действе «Светлый праздник весны». Также уже забронирован ряд билетов на программу «Ягорий-свет», а среди тех, кто запланировал поездку в музей семьей или небольшой дружеской компанией, на сегодня наиболее востребовано новое музейное занятие «Ямщик сидит на облучке…» в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово.