Культура

Псковские артисты исполнили «Майский вальс» для музыкальной интернет-акции

В преддверии Дня Победы псковичей объединило совместное исполнение всеми любимой песни «Майский вальс» (советской песни о Великой Отечественной войне, автор музыки - композитор Игорь Лученок, автор слов - Михаил Ясень). Участники одноименной музыкальной интернет-акции, объявленной в Центре народного творчества, - солисты из Пскова, Острова, Порхова, Дно, Невеля, Себежа и Себежского района, Пыталово, Гдова, Печор, Палкино, Куньи и Куньинского района, Усвят, Бежаниц, Локни, Красногородска и Псковского района.

В акции принял участие заслуженный артист России Александр Либ.

Все желающие могут самостоятельно выложить свои ролики с исполнением песни «Майский вальс» с хештегами #майскийвальс #деньпобеды #споемтедрузья на сайте Псковского областного центра народного творчества. Там же можно найти фонограмму песни «Майский вальс».