Культура

Высокая башня открылась в Пскове для посещения

Высокая башня в Пскове открылась для посещения с 1 мая. Об этом сообщил Псково-Изборский объединенный музей-заповедник на своей Instagram-странице.



Фото с Instagram-страницы Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

В музее отметили, что вход в Варлаамовский угол теперь возможен как с Высокой башни (у кафе «903»), так и с Варлаамовской башни (ул. Леона Поземского, 46).

«Насладитесь одними из интереснейших видов древнего Пскова!» - призвали сотрудники учреждения.

Башни открыты с 10:00 до 20:00 ежедневно. Для взрослого билет стоит 200 рублей, для студентов 100 рублей. Дети до 16 лет могут посещать объекты бесплатно.