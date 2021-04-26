Культура

Выставку иллюстраций к стихам Языкова открыли в Тригорской баньке

Новую выставку открыли 1 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция называется «Меж морем и небом…». На ней представлены акварельные иллюстрации известного художника, книжного иллюстратора Бориса Юдкина к сборнику стихотворений Николая Языкова «Элегия» (изд. «Советская Россия», 1989) из собрания Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова.

Борис Юдкин. Из иллюстраций к стихотворению Николая Языкова «…» (1988). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

В музее отметили, что местом для размещения выставки не случайно выбрана банька в Тригорском. Именно здесь, в имении сердечных приятелей и соседей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов, Николай Языков, друг и одноклассник «дерптского студента» Алексея Вульфа, и познакомился с Пушкиным, который отбывал в то время ссылку в родовом Михайловском. В воспоминаниях святогорских насельников упоминаются вечерние поэтические разговоры за «пенной чашей». В «Рассказах о Пушкине, записанных М. И. Семевским» читаем слова Алексея Вульфа: «Сестра моя Euphrosine, бывало, заваривает всем нам после обеда жжёнку: сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку... и вот мы из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдете немало упоминаний в посланиях ко мне Языкова, — сидим, беседуем да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку! Языков был, как известно, страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится — куда пропадет застенчивость — и что за стихи… говорил он, то за "чашей пунша", то у ног той же Евпраксии Николаевны».

В тригорской экспозиции из Ульяновского музея — 24 иллюстрации к таким известным стихотворениям Николая Языкова, как «Пловец» («Нелюдимо наше море, / День и ночь шумит оно…»), «Маяк» («Меж морем и небом, / На горной вершине…», «Корабль», «Буря», ко многим другим. Планируется, что выставка иллюстраций Бориса Юдкина будет доступна для посетителей до конца года. Вход на нее свободный.

В «Михайловском» также напомнили о давних и прочных дружеских и творческих связях с поволжским музеем имени Гончарова и, в первую очередь, с его филиалом — литературным музеем «Дом Языковых», на базе которого вот уже несколько лет активно функционирует виртуальное представительство Пушкинского заповедника. Здесь проходят лекции и выставки, подготовленные специалистами из Святогорья, ведется серьезная внутримузейная работа по обмену опытом.

Напомним, что в эти дни в «Доме Языковых» открыта подготовленная в «Михайловском» выставка «Дорога к Пушкину», на ней представлена 21 цветная автолитография из фондов музея — «листки из альбома», созданного молодыми московскими графиками, учениками всемирного известного иллюстратора, народного художника России Бориса Диодорова.