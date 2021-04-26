Культура

Указатель на «Мозаику - Псков» появился на горе Машук в Пятигорске

Псковский хореографический ансамбль «Мозаика» принимает участие в Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Многоликий Кавказ», который проходит в Пятигорске.

Как сообщается в группе ансамбля «ВКонтакте», в номинации «хореография» псковские танцоры завоевали несколько призовых мест. Прежде всего, ансамбль стал лауреатом первой степени и номинантом на международную премию «Артис». Кроме того, танцоры в возрастной категории 10 — 12 лет стали лауреатами третьей степени в номинации «эстрадный танец», а девушки 13 — 15 лет — в номинации «народный стилизованный танец».

В сообществе говорится, что «Мозаика», как всегда, выделялась из общей картины выступающих разнообразием номеров и непохожестью на других.

Добавим также, что псковские танцоры побывали на вершине горы Машук. «Теперь там есть указатель, обозначающий, в какой стороне света находится «Мозаика — Псков», - говорится в группе ансамбля.

Гора Машук - одна из знаковых достопримечательностей города Пятигорска. С нее открывается головокружительный вид на город и другие горы, к примеру, Бештау, а в ясную погоду можно даже рассмотреть Эльбрус.