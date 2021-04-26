Культура

Пастушьи игрища и переговоры с водяным: завтра в Бугрово начнут праздновать «Ягория»

Завтра в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начнут праздновать «Ягория», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Егорий - покровитель всякой домашней скотины. Программа «Ягорий-свет» в «Пушкинской деревне» в Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

«Егорий вешний» был одним из самых любимых крестьянских праздников на Руси в допушкинские и в пушкинские времена, да и потом, вплоть до середины ХХ века, отметили в музее. Он приходится на 6 мая; в этот же день Русская православная церковь славит великомученика Георгия Победоносца. Земледельцы на Егория праздновали победу тепла над холодом, выполняли обряд первого выгона скота на открытое пастбище. Крестьяне верили, что святой Георгий (в некоторых регионах - Юрий, в крестьянской версии - Егорий или, как, например, в Псковской области - Ягорий) сам, невидимо для людей, выезжает в поле на своем белом коне и пасет скот, охраняя его от диких зверей, которыми повелевает так же, как и домашними животными. «В первую голову "Егорий вешний" считался праздником пастухов, которых в этот день было принято одаривать. Но, традиционно "на Егория" открывали свой "сезон" и мельники», - сообщили в музее.

В «Михайловском» на протяжении многих лет к началу мая готовят фольклорную программу «Ягорий-свет». Ее сценарий ежегодно обновляют, но основа остается неизменной: это обряды и действа, какими крестьяне исстари «обставляли» этот день, а еще старинные песни и наигрыши, которыми в пушкинское и допушкинское время сопровождались местные «егорьевы игрища». В частности, в программе нынешнего года прозвучат псковские волочебные песни: «Пришли, стали, — Христос, Христе Боже воскрес», «Хозяюнушка, наш батюшка».

Одно из центральных событий «Егорьева дня» в Бугрово - «церемония» праздничного, первого после зимних холодов запуска водяной мельницы на речке Луговке. «Не обойдется здесь без переговоров с водяным, который отчасти из вредности, а больше из корысти, ожидая выкупа мелкими деньгами и решетом муки, "держит" мельничное колесо», - поделились в музее.

Гостей на празднике планируют угостить егорьевской кашей и балабкой. Музейщики прочтут и соответствующие случаю фрагменты из произведений Пушкина.

Театрализованную интерактивную программу «Ягорий-свет» в нынешнем году будут проводить в период с 5 по 10 мая, ежедневно в 11.00, 13.00 и в 15.00 (с соблюдением всех предписанных на сегодня эпидемиологических предписаний и не более 40 человек на один сеанс). Желающих стать участниками мероприятия просят предварительно забронировать билеты по телефонам 8 (81146) 2-18-15 или 8 (81146) 2-23-21.

Напомним, что сейчас в Пушкинском заповеднике можно побывать не только на празднике в честь Егория, но и на многих и многих выставках, основных и тематических экскурсиях, познавательных программах, мастер-классах и концертах. Полная афиша событий в праздничные и выходные размещена на официальном сайте музея.