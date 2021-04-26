Культура

Юлия Пересильд показала, где отдыхает с детьми на майских праздниках

Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд в своем Instagram-аккаунте разместила фото из приморского города.

«Какие-то 2 часа, и мы уже у моря... уже хорошо... Солнце. Море. Дети. И легкость, которой порой так не хватает...» - подписала она снимок.

Судя по геометке, артистка выбрала для отдыха в майские праздники курортный город Геленджик на Черноморском побережье России.

Подписчики Юлии Пересильд оценили фото: «Юленька, Вы даже летаете прекрасно», «Приятного, легкого, комфортного, запоминающегося и очень солнечного отдыха вам!!!»

Некоторые пользователи обратили внимание на забинтованную руку артистки: «Мне не нравится ваша традиция ломать руки и ноги каждый год. Берегите себя!» Однако версию о переломе Юлия Пересильд опровергла: «Рука, слава Богу, не сломана».