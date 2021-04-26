Культура

Фестиваль «Мой Пушкин» выходит в международный формат

Традиционный детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин» впервые в своей истории будет проведён как международный, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», при поддержке и на территории которого по традиции проходит этот съезд юных талантов. Главным организатором и исполнителем фестиваля «Мой Пушкин», является Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга»; учредитель мероприятия - региональный Комитет по образованию.

Фестиваль нынешнего года, рассказали в музее, посвящён 200-летию упоминания Пушкина в иностранных обзорах русской литературы. К участию в нём приглашается зарубежная молодежь: как русские, проживающие за пределами России, так и представители других национальностей, владеющие русским языком, в том числе специализирующиеся на изучении русского языка и литературы в странах ближнего и дальнего зарубежья / изучающие русский язык как иностранный.

Конкурсантов будут оценивать отдельно в трёх возрастных категориях: 10 - 13 лет, 14 - 19 лет, 20 - 25 лет - по десяти номинациям, среди которых «Поэты», «Прозаики», «Театральная», «Иллюстрирование произведений Пушкина», многие другие.

Мероприятие пройдет в дистанционном режиме предстоящей осенью. Подробнее с правилами его проведения можно познакомиться в Положении о Международном открытом творческом фестивале «Мой Пушкин». На сегодняшний день оно уже опубликовано на интернет-ресурсах Российских центров науки и культуры многих стран, например, Исландии, Словении, Египта, etc.

Напомним, что впервые в online-формате фестиваль «Мой Пушкин» проводили в прошлом году, и за всеми его событиями можно было следить в том числе и на официальной странице музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». А церемонию открытия праздника тогда организовали не на большой сцене музейного НКЦ, как это бывало раньше, а в мемориальной усадьбе Пушкиных. К конкурсантам обратились посетители заповедника, оказавшиеся в это время у дома поэта — как взрослые, так и дети. Также юных участников «Моего Пушкина» и их педагогов поприветствовали деятели культуры и искусства, педагоги, известные в Псковской области и в России люди.