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Культура

Михаил Ведерников назвал уникальной выставку «Лики прошлого. Возвращение»

05.05.2021 17:18|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 мая вместе с семьей побывал во Дворе Постникова, где ознакомился с готовящейся к открытию выставкой «Лики прошлого. Возвращение», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



По словам заведующей сектором древнерусского искусства Псковского музея-заповедника Марии Дубровской, посетители экспозиции смогут впервые увидеть иконы, которые до настоящего время были скрыты от глаз гостей музея.

«На выставке представлены предметы иконописного искусства XV-XVIII веков. Среди них – одна из старшейших икон "Страшный суд", датируемая 1460 годом. Раньше на выставках музея показывались экспонаты преимущественно XVI века, но сейчас, после реставрации некоторых икон, появилась возможность показать предметы более позднего времени. XVII и XVIII века будут наиболее интересны посетителям нашей выставки», - рассказала Мария Дубровская.

Сотрудник музея показала губернатору и его семье все 50 представленных экспонатов: 35 икон, 10 предметов шитья, горельефы, Евангелие и кресты из драгоценных металлов.

«Коллекция икон собиралась в дореволюционное время, а также после революции и возвращались после Великой Отечественной войны. С послевоенных времен перемещение фондов музея в палаты Постникова – самое крупное перемещение такого количества объектов культуры. Так мы, можно сказать, хвастаемся теми фондами, которые хранит наш музей и постоянно реставрирует для возвращения их к первоначальному виду», - добавила Мария Дубровская.

Восстановлением памятников иконописи для выставки занимались Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря, Санкт-Петербургская академия художеств и реставратор псковского музея-заповедника Наталья Ткачева.

 

Михаил Ведерников оценил представленное собрание фондов музея: «Я с удовольствием принял приглашение руководства музея посетить выставку. Она действительно уникальная! В последнее время мы многое делаем для того, чтобы, в первую очередь, не пополнять фонды музея, а показывать те экспонаты, которые находятся в закромах музея. Многие из них до сих пор не видели свет, а посмотреть есть, на что: уникальные иконы, уникальные образы. Я всем рекомендую посетить эту выставку. Много времени это не займет, но впечатления оставит самые приятные и более полно раскроет историю нашей Псковской земли».

Теги: #выставка #двор постникова #иконы
Источник: Псковская Лента Новостей
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