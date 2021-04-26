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Культура

Идет регистрация на краеведческую конференцию «Великолукская история в лицах»

06.05.2021 15:52|ПсковКомментариев: 0

Краеведческая конференция «Великолукская история в лицах», посвященная памяти выдающихся великолучан и году науки и технологий, пройдет в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, ответственный за реализацию проекта «Единая Россия» «Историческая память» в городе Великие Луки Дмитрий Белюков.

Он отметил, что конференция приурочена к нескольким памятным датам, связанным с выдающимися великолучанами. Так, в 2021 году исполняется  320 лет со дня рождения мореплавателя Д. Я. Лаптева, 220 лет - поэта А. Н. Креницына, 195 лет - священника и краеведа И. М. Пульхерова, 150 лет - вице-адмирала А. И. Непенина, 130 лет - академика И. М. Виноградова, 125 лет - маршала К. К. Рокоссовского, 120 лет - композитора С. Ф. Кайдан-Дешкина, 115 лет - Героя Социалистического труда М. И.Кушнера, 85 лет - поэта Э. М. Жемлиханова.

Конференция будет посвящена вкладу великолучан в развитие науки и образования, истории российской государственности, культуры и искусства, а также военного и морского дела.

Организаторы отмечают, что возможны и другие направления работы конференции в зависимости от тематики заявок.

К участию в конференции приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, работники архивов, библиотек, музеев, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ, студенты.

Регламент выступления: пленарное заседание – до 15 минут, секционные заседания – до 10 минут. Распорядок работы конференции будет разослан позже. Материалы конференции будут рекомендованы к публикации в очередном номере краеведческого альманаха «Великолукский вестник». Командировочные расходы участников несут направляющие организации.

Для выступления на конференции необходимо до 10 ноября направить заявку членам оргкомитета (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, контактный телефон, e-mail, тема доклада).

Адрес оргкомитета: 182113 город Великие Луки, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского, улица Пионерская, дом 7; e-mail: lukilib@mail.ru.

Теги: #великие луки #краеведение #конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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