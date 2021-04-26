Культура

В Острове включили подсветку церкви Николая Чудотворца

В Острове закончили монтаж подсветки церкви Николая Чудотворца. Это стало частью масштабного проекта реконструкции цепных мостов. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

Капремонт мостов был завершен в прошлом году. Руководитель реставрационных работ на историческом сооружении, представитель строительной компании «Балтийский берег» Юрий Хлыстов, прибывший в город с командой строителей, рассказал, что на островке смонтировали осветительные приборы. В вечернее время они из темноты «вырывают» здание храма. Теперь оно подсвечено с нескольких сторон.

Вместе с архитектурным ансамблем мостов церковь стала центром притяжения для горожан и гостей города.