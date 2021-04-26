Культура

Кормить и поить будут зрителей спектакля-кабаре «Постой, паровоз» Дмитрия Месхиева

10, 11, 12 и 27 июня в обновленном буфете Псковского театра драмы состоится премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева.

В исполнении вокалистки Александры Терских, первой скрипки Губернаторского симфонического оркестра области Александра Назарова, гитариста Ивана Фёдорова,, композитора, пианиста Бориса Федотова и барабанщика-перкуссиониста Вячеслава Погодина прозвучат известные городские романсы.

«Постой, паровоз!» Ивановского, «Лиловый негр» Вертинского, «Окурочек» Алешковского, «Когда я вернусь» Галича - музыканты представят зрителям антологию блатной песни.

В стоимость билета (1300 рублей) входит welcome drink и закуски, будет работать кафе.

Билеты уже можно приобрести в кассе или на сайте театра.

16+