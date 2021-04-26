Культура

Романсы о весне и счастье прозвучат завтра в Тригорском

Завтра, 7 мая, в Государственном Пушкинском Заповеднике, в музее-усадьбе «Тригорское» откроют первую в нынешнем году музыкальную гостиную.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, псковичей и гостей региона приглашают на вечер романса, в программе которого — поэтические и вокальные миниатюры о весне, любви и счастье. В концерте прозвучат сочинения Пушкина и его современников, а также старинные и классические романсы на стихи поэта и его друзей (например, романс Александра Алябьева «Соловей» на слова Антона Дельвига, пушкинские романсы Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, etc.). А в самом конце вечера, заметили в музее, слушателей ожидает небольшой музыкальный сюрприз.

Энгель Насибулин. В Тригорском, у скамьи Онегина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Принимать гостей в этот раз будут сотрудники заповедника и музыканты из Пскова: Марина Мариненко (сопрано), Валерия Дунюшкина (фортепиано), Ольга Лыжова, Татьяна Трофимова. Начало концерта 7 мая — в 17.00.

Как показывает практика, подобные литературно-музыкальные гостиные очень популярны у посетителей музея-заповедника «Михайловское», но, к сожалению, скромные размеры зала в деревенском доме ссыльных приятелей Пушкина в свете сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки позволяют принять одновременно не более 25 человек. Именно поэтому организаторы концерта просят заранее сообщить о своём желании побывать на музыкально-литературном вечере в Тригорском. Это можно сделать по телефону 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09 или 8 (81146) 2-18-15 сегодня, в часы работы музея, или завтра, до начала концерта.

Напомним, что сейчас в «Михайловском» можно побывать ещё и на празднике в честь Егория, на многих и многих выставках, основных и тематических экскурсиях, познавательных программах и мастер-классах, концерте ко Дню Великой Победы. Полная афиша событий в праздничные и выходные размещена на официальном сайте музея.

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