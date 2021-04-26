Культура

Псковичи 9 мая узнают, почему не существует «улицы Шостака»

Библиотеки Пскова приглашают горожан 9 мая на традиционную праздничную площадку «Наша общая Победа!». В связи с ограничениями по коронавирусу эта библиотечная праздничная площадка, как и в прошлом году, организована в интернете и откроется ровно в 12.00 в группе «Библиотеки города Пскова» «ВКонтакте» и на YouTube-канале. В программе эксклюзивные видеоматериалы, которые 11 библиотек города подготовили специально ко Дню Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Посетители площадки увидят познавательный ролик о герое-освободителе Пскова Константине Шестаке, именем которого названа одна из улиц города и фамилию которого коверкают даже те, кто живёт на этой улице. Ведь в Пскове почему-то сложилась традиция называть её «улицей Шостака». Псковские библиотекари решили на своей праздничной площадке рассказать про этого героя поподробнее, чтобы вернуть ему его настоящее имя.

Также они подготовили видеоисторию ордена Александра Невского – награды времён Великой Отечественной войны, которая была утверждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года.

Исторические свидетельства о том, как Псков пережил фашистскую оккупацию и был освобождён от немецких захватчиков прочтёт Заслуженный артист России Сергей Попков.

Исторический блок дополнят воспоминания известного псковского художника Александра Александровича Александрова о детстве на оккупированной немцами территории.

Посетителей праздничной библиотечной онлайн-площадки также ожидают тематические мастер-классы для детей и их родителей и творческие поздравления с праздником Великой Победы от известных псковичей.

В прошлом году праздничную онлайн-площадку городских библиотек Пскова за время её трансляции 9 мая посетили более полутора тысяч зрителей.