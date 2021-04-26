Культура

«Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) . Гостем студии стал кинорежиссер, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о грядущей премьере (12 мая в театре состоится показ спектакля «Смерть Тарелкина» режиссера Хуго Эрикссена), о собственной постановке Дмитрия Месхиева (премьера спектакля-концерта «Постой, паровоз!» намечена на 10 июня), о переносе Пушкинского театрального фестиваля на осень, судьбе Театрально-концертной дирекции и взаимодействии с ее бывшим директором Ольгой Тимофеевой, возглавившей областной комитет по культуре, а также о съемках фильма «Хорошие девочки попадают в рай» с Юлией Пересильд и предложении Константину Богомолову поставить спектакль на псковской сцене.