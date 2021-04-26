Культура

Более 30 тысяч детей в Псковской области занимаются искусством

Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей на конец 2020 года в Псковской области осуществляли 288 организаций, из них 77 (26,7%) – это организации дополнительного образования детей, следует из данных Росстата.

Среди программ дополнительного образования самыми массовыми и популярными являлись общеразвивающие программы:

в области искусств, по которым занимались 32,7 тыс. детей;

социально педагогического направления (24,2 тыс. детей);

в области физической культуры и спорта (22,6 тыс. детей).

По техническим направлениям дополнительных общеобразовательных программ обучалось 11,3 тыс. детей, естественнонаучным – 10,2, туристско-краеведческим – 5,3 тыс. детей.

Кроме того, по дополнительным предпрофессиональным программам, направленным на выявление одаренных детей в раннем возрасте, в области искусств занималось 4,2 тыс. детей, в области физической культуры и спорта – 2,3 тыс. детей.

Численность педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей, составила в 2020 году 3,5 тыс. человек, из них 75 процентов имели высшее образование.

Численность педагогов дополнительного образования составила 1,4 тыс. человек или 38,7 процента в общей численности педагогических работников.