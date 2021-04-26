Концерты под окнами ветеранов проходят в Пскове. ФОТО. ВИДЕО

Концерты под окнами ветеранов проходят в Пскове сегодня, 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ветераны принимают поздравления от творческих коллективов, военнослужащих и работников культуры муниципальных образований. Для участников Великой Отечественной исполняют песни военных лет, стихи и различные концертные номера.
Один из таких концертов прошел во дворе дома №6 на улице Комдива Кирсанова.
Акция, посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 6 по 9 мая. Всего состоится более 130 подобных концертов во всех муниципальных образованиях области.