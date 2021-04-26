Культура

Реставрацию памятника на могиле Пушкина в Святогорском монастыре начнут 12 мая

Плановые реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича» (1799-1837) в Святогорском монастыре начнут 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Владимир Кранц. Святогорский монастырь. Могила поэта (1970-е). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В плане работ предусмотрены реставрация гранитной части памятника, мраморных плит и металлического ограждения, биоцидная или, в случае с металлической оградой, химическая обработка поверхностей, очистка от дикой патины и золочение креста на монументе, многое другое.

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Напомним, что проект реставрации в рамках государственного заказа (заказчик - АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и в Псковской области») был выполнен специалистами ООО «Артруст». В документе учтено принципиально важное требование: о максимальном сохранении подлинных материалов, конструкций и отделки объекта культурного наследия, отметили в музее. Работы по реставрации будут проводить специалисты ООО «СДК», которое имеет лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Номер лицензии: МКРФ 00067 от 13 июля 2012 года.

В музее просят обратить внимание на то, что экскурсионное обслуживание для туристов, которые захотят посетить Свято-Успенский Святогорский монастырь и некрополь Ганнибалов - Пушкиных, будет осуществляться как и прежде. Однако гостей призывают с пониманием отнестись к тому факту, что в течение некоторого времени близко подойти к могиле поэта будет невозможно. Музейщики и реставраторы приносят туристам свои извинения за невольно доставленные им неудобства.