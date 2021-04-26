Культура

Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей

Жилой дом XVII века в Финском парке выставлен на продажу. Предложение размещено на одном из сайтов объявлений. Здание на 542 квадратных метра находится на улице Милицейской в центральной части Пскова на берегу реки Псковы.

Фото здесь и далее: Авито

Жилой дом в центре Пскова продают за 49 000 000 рублей. Продавец - агентство недвижимости «PRO ESTATE».

В декабре 2015 года по заказу института «Спецпроектреставрация» провели экспертизу, было дано положительное заключение на проектирование реставрационных работ для современного использования здания, а именно приспособления данного объекта под гостинично-ресторанный комплекс.

Фото из архива

На данный момент здание отреставрировано частично. В нем есть цокольный, первый и мансардный этажи, терраса вдоль береговой линии. Площадь земельного участка – 9 соток. Все коммуникации центральные.