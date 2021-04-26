Культура

Группу Lumen смогут услышать псковичи на «Нашествии-2021»

Группа Lumen станет участником масштабного рок-фестиваля «Нашествие-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Lumen - рок-группа из России, играет альтернативный рок уже более 20 лет. Это не только легенды 2007 года и авторы хита «Гореть». Коллектив до сих пор исполняет актуальную остросоциальную музыку и собирает заполненные стадионы.

В 2021 году мероприятие пройдет 30, 31 июля и 1 августа в Серпухове. Подробности о нем - на официальном сайте и в эфире радиостанции «Наше Радио». В Пскове слушайте на частоте 103.0 FM.

«Нашествие» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «Наше Радио» и проводится с 1999 года.

18+