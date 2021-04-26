Культура

Псковичам рассказали о крупнейшей библиотеке материалов об истории России

Государственный архив Псковской области и отделение Российского исторического общества в Пскове приглашают к знакомству с «РИО. Компасом». Как сообщается в Instagram-аккаунте госархива, так называется образовательно-просветительский портал – крупнейшая библиотека материалов об истории России.

Аудитория портала - школьники 6-11 классов, их учителя, студенты и преподаватели вузов. «Всего на данном сайте 10 разделов. Каждый из них курируется экспертом - членом редакционного совета, в состав которого вошли ведущие российские историки, специалисты по разным историческим периодам. К настоящему времени на портале размещено уже почти 3000 ссылок по разным историческим периодам, и этот список пополняется», - рассказал руководитель регионального отделения Российского исторического общества, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Он подчеркнул, что на портале представлены не только текстовые материалы, но и сотни видео, десятки аудиофайлов, а также карты, визуальные экскурсии по музеям страны.

Исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский уточнил, что в рамках проекта «РИО. Компас» можно работать с ресурсом, где все ссылки структурированы по периодам российской истории в соответствии с историко-культурным стандартом.

При этом «Видеолекции», «Видеоуроки», «Аудиолекции» условно можно обозначить как преимущественно учебные материалы. «Документальный фильмы», «Художественные фильмы» и «Видеосюжеты» можно использовать как для урочной, так и внеурочной деятельности.

«Большое внимание уделено документам – размещено много сборников, в том числе из электронной библиотеки исторических документов Российского исторического общества. Из них, в зависимости от задач, можно подбирать отдельные документы для проведения занятий», - уточнил Валерий Кузьмин.

Он обратил внимание историков и краеведов, специалистов архивов и музеев, а также педагогов на то, что портал будет пополняться, а добавлять материалы смогут модераторы-волонтеры. «Приглашаем жителей Псковской области к участию в развитии ресурса», - добавил Валерий Кузьмин.