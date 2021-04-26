Культура

Пелагея выступит на праздновании 1000-летия Усвят

Заслуженная артистка России, певица Пелагея выступит на праздновании 1000-летия Усвят 31 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Пелагея. Фото: @pelageya_insta / Instagram

«Стадия переговоров прошла. Готовим договор, чтобы юридически скрепить наши намерения», - сообщила Ольга Тимофеева. Планируется, что артистка выступит 31 июля во второй половине дня - ближе к вечеру. «Точный сценарный план родится буквально в течение двух недель», - уточнила председатель комитета.

Ольга Тимофеева напомнила, что Пелагея не первый раз приезжает в Псковскую область, а в Усвятском районе родилась Ольга Сергеева - исполнительница народных песен и «духовный учитель» Пелагеи.

Проект программы празднования 1000-летия Усвят, по словам председателя комитета, уже готов, его озвучат на оргкомитете. Само празднование пройдет в течение двух дней - 31 июля и 1 августа.