Заслуженная артистка России, певица Пелагея выступит на праздновании 1000-летия Усвят 31 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.
Пелагея. Фото: @pelageya_insta / Instagram
Ольга Тимофеева напомнила, что Пелагея не первый раз приезжает в Псковскую область, а в Усвятском районе родилась Ольга Сергеева - исполнительница народных песен и «духовный учитель» Пелагеи.
Проект программы празднования 1000-летия Усвят, по словам председателя комитета, уже готов, его озвучат на оргкомитете. Само празднование пройдет в течение двух дней - 31 июля и 1 августа.