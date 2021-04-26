Культура

В Псковской области обновят 19 домов культуры

В Псковской области 19 домов культуры получат поддержку по проекту «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в 15 из них будет обновлена материально-техническая база, в 6 - проведут ремонты.

Продолжается обновление сельских домов культуры в Псковской области в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». В программу на 2021 год вошли 19 объектов. В этом году пройдет реконструкция Смуравьевского дома культуры. На эти цели будут выделены 20,2 млн рублей. Капитальный ремонт запланирован и в Стругокрасненском районном доме культуры. Объем финансирования - 9,6 млн рублей. Значительная часть средств поступит из федерального бюджета.

Кроме того, ожидаются текущие ремонты в МБУ «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района», МБУК «Палкинское районное досуговое объединение», в Ершовском доме культуры, МБУК «Пыталовское досуговое объединение».

Материально-техническая база обновится в этом году в 15 муниципальных домах культуры в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Опочецком, Палкинском, Плюсском, Порховском, Себежском районах.

На приобретение нового оборудования, оргтехники, мебели, одежды сцены и на текущие ремонты в указанных учреждениях культуры предусмотрено финансирование в размере 13,2 млн рублей, основная часть – из госказны.

«Доступность учреждений культуры для людей – важнейшая задача, которую решает проект партии "Единая Россия". Ежегодно в рамках партийного проекта "Культура малой Родины" ремонтируются сельские дома культуры, обновляется профессиональное оборудование, расширяются возможности для культурной жизни населения в районах», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и домов культуры. К участию в партийном проекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партийного проекта – контроль за распределением средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Кроме того, в рамках партийного проекта проводится работа по укреплению материально-технической базы детских и кукольных театров, созданию условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.