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Культура

Вокалисты и гусляры псковской ДМШ №2 провели в библиотеке в Любятово концерт «Музыка Победы»

12.05.2021 22:45|ПсковКомментариев: 0

В библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб» прошел концерт «Музыка Победы», в котором приняли участие ученики и педагоги детской музыкальной школы №2 имени М.Мусоргского.

В программе прозвучали современные музыкальные произведения на тему войны, авторами которых являются преподаватели школы Борис Федотов и Вера Ланикина. Под руководством преподавателя отделения эстрадного вокала Светланы Клименко песни исполнили ученики разных лет обучения: Георгий Семенов, Ева Шенкнехт, Платон Домущи, Арина Корнева, Геннадий Южаков. В роли концертмейстера выступил Борис Федотов.

Кроме того, прозвучали сольные номера на гуслях, исполненные учениками струнно-щипкового отделения Виталием Петровым и Софией Семеновой (преподаватель Ольга Кузина, концертмейстер Татьяна Семенова).

По словам директора библиотеки Елены Сойтту, подобные концерты регулярно проходят в «Библиолюбе», способствуя развитию музыкального, культурного и творческого восприятия, что очень важно для жизни микрорайона. «Современная библиотека - это не только информация и получение знаний, - отметила Елена Николаевна, - но и все, что связано с формированием культуры жителей».

Добавим, что на концерт были приглашены читательницы библиотеки - дети войны, живущие в микрорайоне Любятово, - Тамара Георгиевна Гонтарь, Александра Евгеньевна Владимирова, Нина Алексеевна Чугаева. Зрительницы отметили, что концерты с участием псковских подрастающих артистов надо проводить почаще, так как выступление детей стало для слушателей настоящим подарком, полным человеческой доброты и душевного тепла.

Информацию о будущих встречах и концертах в библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб» можно найти на Интернет-ресурсах www.bibliolub.ru и https://vk.com/bibliolub. Все мероприятия проводятся с соблюдением мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором в связи с необходимостью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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