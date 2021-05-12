Культура

Архивисты рассказали о строительстве здания для общины сестер милосердия в Пскове

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте рассказал о строительстве здания для Псковской Алексеевской общины сестер милосердия в областном центре.

Источник: Государственный архив Псковской области

«3 июня 1912 года в Пскове состоялась закладка камня при строительстве здания для Псковской Алексеевской общины сестер милосердия - организации Российского общества Красного Креста в городе», - говорится в сообщении. В фондах Государственного архива Псковской области хранится приглашение на церемонию от имени председателя общины - супруги псковского губернатора Татьяны Медем.

Отмечается, что строительство начали на Форштадтской улице - современный адрес здания: улица Кузнецкая, д23. Архитектором выступил А. А. Подчекаев. «Сейчас оно выглядит несколько иначе - в 1920-е годы зданию надстроили третий этаж», - уточнили в архиве.

«5 октября 1913 года в день именин цесаревича Алексея Николаевича состоялось торжественное освящение здания Алексеевской общины сестер милосердия. При общине были открыты амбулаторная лечебница, гидро-электро-светолечебница и больница на 30 кроватей», - добавили архивисты.