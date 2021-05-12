Культура

«Ночь музеев» пройдет в Изборске 15 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Изборске 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном музее-заповеднике «Изборск».

В 18.00 состоится открытие фотовыставки «Культура Причудья» (Музей-усадьба народа сетов деревни Сигово)

С 19.00 до 21.00 к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского запланированы работа обновленной экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», экскурсия с показом музейного интерактивного оборудования) (Дом купца Анисимова, улица Печорская, 41а)

В 19.00 пройдет презентация интерактивной исторической примерочной «Зеркало истории» (Музей истории города Печоры, улица Международная, 6)

В 21.00 проведут сборную экскурсию по Изборской крепости «Сказ о постройке Изборской крепости»

С 21.00 до 23.00 состоится демонстрация художественного фильма режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год)

С 19.00 до 2.00 пройдет фотоконкурс в Изборской крепости.

Профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников приглашают сделать «самые волшебные фото ночного Изборска». «Мы включаем подсветку крепости, а вы включаете фотоаппараты, камеры GoPro, дроны, телескопы или обычные смартфоны! Присылайте нам фотографии, мы с радостью разместим их в нашей группе "ВКонтакте". Путем голосования подписчиков выберем фотографа, который получит приятный сюрприз от музея-заповедника "Изборск". Пусть древняя история оживет в объективе современного гаджета!» - добавили в музее.