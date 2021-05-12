Культура

Проект «Доброхоты наследия» стартовал в Псковской области

Стартовал образовательный проект волонтеров культуры Псковской области «Доброхоты наследия». Об этом сообщается в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках проекта в мае и июне планируется формирование студенческих волонтерских отрядов, проведение обучающих мероприятий для волонтерских отрядов, «полевые» выезды и выходы на места с памятниками историко-культурного наследия.

Первый выезд состоялся 11 мая года в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. А в Пскове объектами изучения команды волонтеров стали памятник княгине Ольги, памятный знак в честь 1100-летия первого упоминания города Пскова в летописи, церковь Николая Чудотворца со Усохи, храм Василия Великого на Горке, дом Софьи Перовской, отделение государственного банка 1910 года, палаты Меньшиковых, Двор Подзноева, памятник героям книги «Два капитана», церковь Анастасии Узорешительницы и памятник Скобарю.

Цель проекта – организация системной поддержки и развития добровольцев в сфере культуры и сохранения исторического наследия на территории Псковской области для молодежи региона в 2021 году. В рамках проекта подготовят команду профессионалов, которые смогут делиться опытом с новыми участниками движений по всей России.