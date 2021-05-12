Культура

Юлия Пересильд: Я никогда не смела мечтать о космосе

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд прокомментировала свой предстоящий полет в космос. Напомним, артистку утвердили на роль в художественном фильме «Вызов» (рабочее название), съемки которого пройдут на Международной космической станции.

Фото: @juliaperesild / Instagram

«У каждого есть мечта. Кто-то, например, мечтает научиться ровно сидеть, ходить, одеваться, говорить или вставать. Мы с вами даже не задумываемся об этих действиях, но для кого-то это практически недостижимо – как полет в космос. Благодаря фонду "Галчонок" его подопечные имеют возможность мечтать о большем: жить яркой, насыщенной, интересной жизнью. Я никогда даже и не смела мечтать о космосе, но вдруг это стало реальностью. Своей победой я хочу напомнить всем – невозможное возможно!» - цитирует актрису благотворительный фонд «Галчонок», учредителем которого она является.

Вместе с Юлией Пересильд на МКС полетит режиссер Клим Шипенко. Старт запланирован на транспортном корабле «Союз МС-19» 5 октября с космодрома Байконур.

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Актриса и режиссер проведут на космической станции 12 дней.