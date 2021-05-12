Культура

От жемчуга до яичной скорлупы: необычные картины экспонируют в музее-усадьбе Ганнибалов

С сегодняшнего дня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыта выставка «Художественный мир Леоноры Бережной», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Леонора Бережная. Икона «Благоуханный цвет» (1995). Ткань, гуашь, стразы, жемчуг, пайетки, бисер. Из собрания автора. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

В экспозицию из личного собрания московской художницы-мастерицы вошло 36 декоративных картин, созданных из самых разнообразных материалов: ткани, войлока, вязанного и кружевного полотна, пуговиц, пайеток, жемчужин, лоскутов искусственного меха, кожи и бумаги, яичной скорлупы и так далее «Удивляет жанровое разнообразие композиций, образованных из столь разных фактур: это и пейзажи, и пасторали, и даже иконы и "светские" портреты — от Елизаветы I Английской до мастерицы полховско-майданской росписи по дереву Полины Штырковой из села Крутец Нижегородской области. Есть на выставке и иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина», - рассказали в музее.

Экспозиция развернута в музее-усадьбе «Петровское», в выставочных залах на втором этаже дома-музея П.А. и В.П. Ганнибалов. Планируется, что она будет работать здесь до конца лета.

Напомним также, что сегодня в Пушкинском заповеднике презентуют программы, подготовленные специально к международной акции «Ночь музеев».