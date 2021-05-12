Культура

Уральский русский народный хор выступит в Пскове 8 июня

Уральский русский народный хор из Екатеринбурга выступит в Доме офицеров Пскова 8 июня с концертной программой «Под окном черемуха колышется». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Дома офицеров.

«Артисты Уральского русского народного хора исполнят народные и авторские песни; танцы из своего репертуара, новые и уже полюбившиеся произведения: вокально-хореографическую композицию "Матушка Россия", а также танцевальные картинки на традиционные уральские наигрыши "Потихоня", "Уральская барыня", "За околицей", песни уральских композиторов, в том числе знаменитые "Белым снегом", "Уральская рябинушка" и "Под окном черемуха колышется"», - рассказали в Доме офицеров.

Уральский государственный академический русский народный хор (Екатеринбург) считается национальным достоянием Урала. «Легендарный коллектив – хранитель и продолжатель традиций самобытного народного искусства Урала – является лауреатом международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов и фестивалей», - отметили в пресс-службе.

Хор был организован в июле 1943 года. Основатели Уральского хора – известный музыковед и фольклорист Лев Христиансен, балетмейстер Ольга Князева и хормейстер Неонилла Мальгинова.

С 2017 года хор возглавляет художественный руководитель Николай Зайцев – выпускник отделения народного хора РАМ имени Гнесиных.

«В ХХI веке Уральский русский народный хор находится в постоянном поиске новых произведений, новых аранжировок, новых форм. При этом сохраняются и приумножаются традиции, заложенные основателями хора. Большим успехом у публики пользуются новые концертные программы, среди них: "Легенда Урала", "Народная песня на века", "Россия – душа моя", "Наша родина – Урал", "Сказы дедушки Коковани (грустные и веселые)" и многие другие. Высокий исполнительский уровень современных артистов Уральского государственного академического русского народного хора, в состав которого входят хоровая, танцевальная и оркестровая группы, позволяет каждому исполнителю быть универсальным, что делает искусство Уральского народного хора уникальным. Артисты с успехом выступают в России, коллективу аплодировали в более чем 50 странах мира», - рассказали в Доме офицеров.

Уральский государственный академический русский народный хор выступит с концертной программой «Под окном черемуха колышется» с 7 по 13 июня. Концерты пройдут в Великих Луках, Великом Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Тихвине, Волхове и Кингисеппе в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программу реализует ФГБУК «Росконцерт».

«Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – "Росконцерт" получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года. Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца. По сути, начиная с реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России».

Концерт состоится 8 июня в 18.30 в Доме офицеров.

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