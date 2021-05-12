Культура

Опубликована программа «Ночи музеев» в музее-усадьбе Римского-Корсакова

Опубликована программа акции «Ночь музеев» и Дня музеев, которые будут отмечаться 22 мая в музее-усадьбе композитора Н. А. Римского-Корсакова (Любенск, Вечаша).

14.30 - концерт ансамбля «Новое трио» из Москвы

Участники трио - лауреаты международных конкурсов: Сергей Главатских (фортепиано), Дмитрий Герман (скрипка), Олег Бугаев (виолончель). С момента создания ансамбль сыграл более 300 концертов в России и за рубежом, неоднократно выступал на радио и телевидении, записал восемь компакт-дисков. Участники трио ведут активную сольную и преподавательскую деятельность.

17.30 - концерт Виталия Петрова (фортепиано).

В 2020 году молодой пианист завоевал первые премии на Международных фортепианных конкурсах «lavis Saint Petersburg 2020» и «Clavis Bavaria 2020», получил поощрительный приз (Encouragement Award) на 17-м Международном конкурсе «Ettlingen International Piano Competition» (Эттлинген, Германия), а также стал лауреатом конкурса «Молодые дарования России 2020».

Осенью 2020 года Виталий Петров после успешно пройденного отбора стал солистом Санкт-Петербургского дома музыки. В течение текущего концертного сезона выступил с Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, с симфоническими оркестрами Астраханского театра оперы и балета, Калининградской филармонии, а также принял участие в многочисленных концертах, состоявшихся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Тихвине, Павловске, Пушкине, Всеволожске.

18.00 – «Сказки Степана Писахова» в исполнении мастеров художественного слова, Луга

18.30 – антракт (чаепитие в парке)

19.00 – концерт Александра Джигита (гитара).

Александр Джигит родился в Ленинграде в 1969 году. Сочиняет и исполняет песни и романсы на стихи наших современников, поэтов «серебряного» и «золотого» века. 10 авторских альбомов на стихи 70 соавторов. Лауреат литературного фестиваля «Петербургские мосты», Ландшафтного фестиваля (Тарту), Фестиваля авторской песни «Свет в декабре» (Таллин), «Волошинский сентябрь» (Коктебель, Крым), Фестиваля молодежной поэзии «В контексте классики» (Государственный Эрмитаж). Фонд поддержки современной поэзии присвоил Александру звание «официального голоса Петербургской поэзии».

Билеты на вечернюю программу:

взрослый - 200 рублей

школьник - 100 рублей

семейный (2 взрослый + 1 школьник) - 350 рублей.

Справки можно получить по телефонам: +7 8113 32-12-53 и +7 8113 32-15-53.